За сутки противник потерял на Донецком направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Акация», артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 10 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражено семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семнадцать атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Акация», артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области. Уничтожены до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

В районах населённых пунктов Торское и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражено два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Горловка, Георгиевка, Васильевка Донецкой Народной Республики, Чапаевка Запорожской области, а также Василевка Херсонской области».

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