На Авдеевском направлении отражено три атаки подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населённых пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка ДНР. Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 5 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Терны Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено две контратаки противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24, 31, 47, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Также отражено три атаки подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населённых пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. В районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики и «Бук» в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики, пункт управления БпЛА в районе населённого пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда «HIMARS». Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в районах населённых пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области».

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