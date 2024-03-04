На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи

На Авдеевском направлении отражено две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское ДНР. Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 3 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области.

Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражено три атаки противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Победа Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Также отражено две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й и 36-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Нестерянка Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области. В районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, в течение суток уничтожено 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2», в том числе в районах населённых пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой Народной Республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области».

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