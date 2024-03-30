На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

На Авдеевском направлении противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «PzH 2000» производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Министерство обороны Российской Федерации 29 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная пушка «Гиацинт-С», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «PzH 2000» производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Приютное отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны. Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire».

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