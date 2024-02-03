На Донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 2 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражено пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики отражено две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха». Кроме того, уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области».

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