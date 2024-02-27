На Донецком гнаправлении в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР отражено три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 26 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями «Западной» группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. Отражено семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики отражено три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северное, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «NASAMS» норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две крылатых ракеты «Storm Shadow», а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области».

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