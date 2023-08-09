На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили 18 атак штурмовых групп, механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ

На Донецком направлении уничтожены до 210 военнослужащих ВСУ, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшана Харьковской области. Ведением активной обороны успешно отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Ударами штурмовой, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области. В течение суток на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Нововодяное, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ. Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области. За сутки уничтожены до 110 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 122-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143-х районах.

В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также, уничтожено три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населённых пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак, Гуляйполе Запорожской области и Старая Збурьевка Херсонской области».

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