На Донецком напрапвлении потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 2 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.

В течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражено двенадцать атак противника в районах населённых пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

На Южно-Донецком направлении умелыми и профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также колесная самоходная гаубица «Богдана».

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области. Также, в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, наступая в направлении населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение. Кроме того, в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», самоходная гаубица «Мста-С», а также орудие «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 115 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также три гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражён пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

В районах населённых пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Также, уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новоалександровка, Маньковка, Рубежное, Варваровка Луганской Народной Республики, Кодема, Берестовое, Веселое, Васильевка Донецкой Народной Республики, Павловка, Орлянское, Червоногорка Запорожской области, Новопокровка и Новые Олешки Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil