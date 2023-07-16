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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.23 09:00

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск России успешно отражены 17 атак ВСУ

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30».

Министерство обороны Российской Федерации 15 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены семнадцать атак противника в районах населённых пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.  Кроме того, в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики отражены две атаки противника.

Кроме того, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-20».

Также в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

Также, в районах населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Пятихатки Запорожской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Жеребянки Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20».

Также, в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области.

Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах.

В районах населённых пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Залиман, Пшеничное, Кременная Луганской Народной Республики, Ключевое Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолётов, 242 вертолёта, 5015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10711 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11678 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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