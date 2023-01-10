На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и четыре автомобиля

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Министерство обороны Российской Федерации 9 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, севернее населённых пунктов Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126-ти районах.

В районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населённого пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

В районах населённых пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожено две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава, Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок Харьковской области.

Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil