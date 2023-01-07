На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей

В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 6 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В соответствие с поручением Президента Российской Федерации и указаниями Министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Новомихайловка, Часов Яр Донецкой Народной Республики и Отрадокаменка Херсонской области уничтожено три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районах населённых пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожена пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.

Кроме того, в районах населённых пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новокраснянка, Кременная Луганской Народной Республики и Заводовка Херсонской области. Кроме того, перехвачено восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое Запорожской области.

…Несмотря на соблюдение 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населённых пунктов и позиций российских войск.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций. В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республикии три артиллерийских обстрела. Из района населённого пункта Новопавловка Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов. Ответным огнём российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены».

Фото и видео: https://vk.com/mil