На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 12 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.

Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск.

В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожено:

— три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой Народной Республики;

— две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США в районах населённых пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой Народной Республики;

— две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в районах населённых пунктов Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старобельск, Червонопоповка, Софиевка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, а также три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Молочанск и Чистополье Запорожской области».

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