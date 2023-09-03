На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Клещеевка ДНР

На Донецком направлении Уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 2 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. За сутки уничтожены до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражено две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а в районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах. В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражено два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда «HIMARS» и противорадиолокационная ракета «HARM» производства США. Кроме того, за сутки уничтожено двадцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолётов, 247 вертолётов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12620 единиц специальной военной автомобильной техники».

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