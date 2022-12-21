В районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожены более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

Министерства обороны Российской Федерации 20 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожены до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожены более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в районах населённых пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнём артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражён склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.

В районе населённого пункта Украинка Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Степановка и Белозерское Донецкой Народной Республики сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Тимофеевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Северное Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской Народной Республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Великие Копани Херсонской области».

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