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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 09:00

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции

Министерства обороны Российской Федерации 15 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

онецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены резервы противника в районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах.

В районе города Купянск в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

В районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск.

В городе Орехов Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ.

В районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Яблоновка сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области. Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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