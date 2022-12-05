На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск ДНР

Кроме того, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.

Министерство обороны Российской Федерации 4 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнём артиллерии.

Безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населённого пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии, танков и тяжёлых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Ягодное Харьковской области. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.

Нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187-ми районах.

В районе населённого пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах населённых пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населённого пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населённого пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка, Краснореченское, Гончаровка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Ягодное Харьковской области.

Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Краснореченское Луганской Народной Республики, Долина и Сладкая Балка Запорожской области.

В районах населённых пунктов Скадовск Херсонской области и Украинка Запорожской области сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

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