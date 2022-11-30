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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 09:00

На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 100 украинских военнослужащих

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.

Министерство обороны Российской Федерации 29 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции. Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.

В районе населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населённого пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».

В районе населённого пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской Народной Республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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