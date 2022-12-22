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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.22 09:00

На Донецком направлении российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах.

Министерства обороны Российской Федерации 21 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и три пикапа.

Кроме того, в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах населённых пунктов Терны и Торское Донецкой Народной Республики уничтожены более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах.

В районе населённого пункта Белозерка Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены: украинская самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационная станция целеуказания П-18.

В районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населённых пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожено три артиллерийских системы М-777 производства США.

В районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства.

В районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Веселянка Запорожской области уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой Народной Республики. Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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