На Донецком направлении штурмовые отряды ВС РФ овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск

Уничтожены свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 27 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

В районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. За сутки в данном районе авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.

Уничтожены свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Также в районах населённых пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», одна зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109-ти районах.

В районах населённых пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.

В районе населённого пункта Камышеваха Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Спорное, Кирилловка, Васильевка Донецкой Народной Республики, Луговское, Новое, Маячка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области, Корсунка Херсонской области и Кременная Луганской Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil