На Донецком направлении штурмовые отряды ВС РФ продолжают вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами

Всего за сутки на Донецком направлении уничтожены свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами.

Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. Ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой Народной Республики. За сутки в районе города Артемовск авиацией совершено четыре самолётовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача.

В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены свыше двухсот украинских военнослужащих, ещё около 280 – эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки на данном направлении уничтожены свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данных направлениях составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожены свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населённого пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115-ти районах.

В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Свесса Сумской области поражён пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Также уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil