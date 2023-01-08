На Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции

На Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортёр и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 7 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения специальной военной операции с 12 часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населённых пунктов и российских позиций. На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций.

На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник пятьдесят один раз применил артиллерию по подразделениям российских войск.

По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населённому пункту Макеевка Донецкой Народной Республики нанесён удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS».

В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь тридцать один раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвёл семнадцать артиллерийских обстрелов. Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.

Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населённым пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня.

На Купянском направлении в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

На Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Потери противника в результате ответного огня составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортёр и два пикапа.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области.

Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM» производства США в районах населённых пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области».

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