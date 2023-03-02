На Донецком направлении уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 0 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и в районе населённого пункта Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Никольское Донецкой Народной Республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация».

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173-х районах.

В районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Семеновка Запорожской области и Кременная, Рубежное, Краснореченское Луганской Народной Республики, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Лиман Второй Харьковской области.

Кроме того, предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено».

Фото и видео: https://vk.com/mil