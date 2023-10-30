На Донецком направлении уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Надия ЛНР. Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 29 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Суточные потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражено четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской Народной Республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области».

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