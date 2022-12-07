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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 09:00

На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожены более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «5 декабря российскими войсками нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожены более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырём пунктам управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражено 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

В районе населённого пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.

В районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населённых пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Васильевка, Сладкое Запорожской области.

Кроме того, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской Народной Республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населённого пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

***

6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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