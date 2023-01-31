На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 30 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе активных наступательных действий «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено два беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Трудолюбимовка Запорожской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США «HARM» в районах населённых пунктов Пролетарка и Виноградово Херсонской области».

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