Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92-х районах.

Министерства обороны Российской Федерации 24 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов российской авиации и огневого налёта артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наёмников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наёмников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населённых пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8.

Российским средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кирово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володино, Артемовск и Ольгинка Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Пологи Запорожской области».

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