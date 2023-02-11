На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии ВС РФ за сутки уничтожены до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град»...

Министерство обороны Российской Федерации 10 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобождён населённый пункт Двуречное Харьковской области. В течение суток ударами армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населённого пункта Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населённых пунктов Славянск и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта УГЛЕДАР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, одна гаубица «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30. Также в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах. В районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Терновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Добролюбовка Харьковской области, Жовтневое, Червоная Диброва, Голиково Луганской Народной Республики, Красногоровка Донецкой Народной Республики и Новопрокофьевка Запорожской области».

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