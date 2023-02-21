На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов ВС РФ полностью освободили н.п. пункт Парасковиевка ДНР

За сутки на данном направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 20 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, уничтожены до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, полностью освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Также, в районе города Херсон поражён склад боеприпасов ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской Народной Республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области».

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