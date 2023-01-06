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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.23 09:00

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 5 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84-х районах.

В районах населённых пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожены более 55 экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожено: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха».

В районах населённых пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожено: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

В районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск Донецкой Народной Республики, Ингулец и Новобереслава Херсонской области уничтожено на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

В районе населённого пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населённого пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Кроме того, перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Гавриловка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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