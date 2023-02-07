На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий ВС России за сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты

Министерство обороны Российской Федерации 6 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Константинополь Донецкой Народной Республики уничтожены: склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах.

В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Никольское, Волноваха Донецкой Народной Республики, Великая Лепетиха Херсонской области.

Кроме того, сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Благовещенка и Ольгинка Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil