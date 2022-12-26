Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников.

Министерства обороны Российской Федерации 25 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населённых пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка и Владимировка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.

Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожено две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожено две установки реактивной системы залпового огня «Град». Также в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб». В районах населённых пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожено три артиллерийские системы М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Змиевка, Площанка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Малый Кременчик Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.

Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и один реактивный снаряд «Ураган» в районах населённых пунктов Житловка и Краснореченское Луганской Народной Республики, Куйбышево Донецкой Народной Республики и Мирное Запорожской области».

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