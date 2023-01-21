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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 09:00

На Донецком направлении в районе населённого пункта Звановка ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ

На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области. В районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 20 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Макеевка Луганской Народной Республики, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобождён населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Звановка Донецкой Народной Республики уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ.

Кроме того, за сутки уничтожены: до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области. В районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.

Также, в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Бердянск Запорожской области, Кирилловка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Мирное и Любимовка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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