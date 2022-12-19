На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населённый пункт Яковлевка ДНР

На Красно-Лиманском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики в результате огневого налёта российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнём по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населённых пунктов Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.

Министерства обороны Российской Федерации 18 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожены до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики в результате огневого налёта российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнём по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населённых пунктов Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населённый пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск. В районах населённых пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понёс потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики огнём артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. В районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой Народной Республики, Попасная, Белое Луганской Народной Республики».

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