Патриотический автопробег «Герои Z»: североморцев приглашают к участиюПограничное управление ФСБ России по западному арктическому району проводит набор россиян мужского пола в возрасте от 18 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.23 09:00

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки российских войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах. В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Уничтожены свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Подлимана Харьковской области.

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районах населённых пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнём артиллерии уничтожено три склада боеприпасов и горючего ВСУ.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Ольговка Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчёт ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.

В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Также в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской Народной Республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой Народной Республики и Табаевка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Комментарий к новости:В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Всемирное наследие. Россия». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать: исследование YouDo и hh.ru-PRO Валюту (16+)Цены на нефть меняются незначительно, курс доллара США снижается в паре с евро-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» начнут строительство новой энергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект постановления правительства РФ меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика