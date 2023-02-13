На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки ВС РФ за сутки уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

Министерство обороны Российской Федерации 12 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и действиями штурмовых групп «Западной» группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».

Также в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

В районах населённых пунктов Елизаветовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населённого пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева».

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области.

Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган».

Фото и видео: https://vk.com/mil