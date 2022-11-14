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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 09:00

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён посёлок Майорск

В результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён посёлок Майорск.

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.

Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наёмников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трёх направлений. Сосредоточенным огнём российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населённых пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населённого пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожено три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, входивших в состав артиллерийских расчётов.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населённых пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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