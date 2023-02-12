На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск ВС РФ за сутки уничтожены свыше 140 украинских военнослужащих

Кроме того, в районах населённых пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка уничтожено три склада боеприпасов. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе города Херсон поражён склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 11 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты.

Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожены до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населённых пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики уничтожено три склада боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

Кроме того, в районах населённых пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка уничтожено три склада боеприпасов.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе города Херсон поражён склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах.

В районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». В районе населённого пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Луганской Народной Республики, Александровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Федоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Фото и видео: https://vk.com/mil