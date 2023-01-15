Встречаемся в воскресенье у маятника, или И всё-таки она вертится!Наш пёстрый мир: полный отказ от пластиковой посуды в Англии, еда из травы в Кении, Карнавал чёрных и белых в колумбийском городе Пасто
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.01.23 09:00

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидировано две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населённого пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Также, в районах населённых пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Горняк Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:

артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области;

три гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики;

две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе населённого пункта Васильевка Донецкой Народной Республики;

гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населённых пунктов Новодмитровка Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.

В районах населённых пунктов Кировск Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской Народной Республики и Павловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населённого пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:20«Остров Тюлений, Дагестан». Документальный фильм (12+)20:40«Заповедный Дагестан». Документальный фильм (12+)21:15«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Руководители организаций сферы услуг Мурманской области отмечают снижение уровня антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар снизился на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Заключенным и подследственным готовят послабления. Но не всё так однозначно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика