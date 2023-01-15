На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидировано две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населённого пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Также, в районах населённых пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Горняк Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:

артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области;

три гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики;

две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе населённого пункта Васильевка Донецкой Народной Республики;

гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населённых пунктов Новодмитровка Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.

В районах населённых пунктов Кировск Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской Народной Республики и Павловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населённого пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil