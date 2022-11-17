На Донецком направлении ВС России уничтожили более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин

В районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777, производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 16 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «15 ноября российскими вооруженными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены.

Хотим подчеркнуть, - высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населённом пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населённом пункте Пшеводув якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

Также хотим особо подчеркнуть, - в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось.

Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха Луганской Народной Республики. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожены более 160-ти украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населённого пункта Степное Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово Донецкой Народной Республики, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185-ти районах.

В районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777, производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка «Акация», и в районе населённого пункта Артемовка Луганской Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райское Херсонской области, Петровское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики.

роме того, перехвачено 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil