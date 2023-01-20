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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 09:00

На Донецком направлении за истекшие сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 67-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.

Министерство обороны Российской Федерации 19 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Ивановка Харьковской области. Уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки «Caesar», артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Кроме того, в районе населённого пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 67-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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