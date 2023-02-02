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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 09:00

На Донецком направлении за сутки на уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новоселка и Мирное Донецкой Народной Республики.

 

Министерство обороны Российской Федерации 1 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

За сутки на данном направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Торское ДНР.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Доброволье ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новоселка и Мирное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожено две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 88-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131-м районе.

В районе населённого пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Сторожевое, Петровское Донецкой Народной Республики и Чапаевка Запорожской области, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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