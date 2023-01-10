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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.23 11:00

На доплаты медикам дефицитных специальностей выделяется более 150 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вчера подписал постановление, устанавливающее прибавки к зарплате медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Постановление, утверждающее порядок таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи, отмечается в документе.

Самую большую специальную социальную выплату - 18,5 тысячи рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тысячи рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи - в размере 11,5 тысячи рублей.

Такую же сумму - 11,5 тысячи рублей - составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тысяч рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тысячи рублей в месяц.

Фельдшеры и медсёстры станций и отделений скорой помощи будут получать ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тысяч рублей.

Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тысячи рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

«Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей», - отмечается в сообщении.

Мишустин на совещании с вице-премьерами вчера поручил довести выделяемые средства до адресатов без промедления. «Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены», - подчеркнул премьер.

 

 

Фото: http://government.ru/news/47503/

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