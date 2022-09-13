На дополнительные выплаты руководителям школьных спортивных клубов Мурманской области из областного бюджета будет выделено 11,4 млн рублей

12 сентября в рамках оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис отметил, что в школах Мурманской области работает более ста спортивных клубов, а в этом году их руководители смогут получить дополнительные выплаты за успешную работу.

«Главная цель создания школьных спортивных клубов в регионе – развитие массового спорта и привлечение молодёжи со школьной скамьи вести активный образ жизни. Это одно из приоритетных направлений. Для этого мы проводим стимулирующие мероприятия, ремонтируем спортзалы, проводим специальный Кубок Губернатора, позволяющий заинтересовать ребят в занятиях спортом и выявить лучших. Для тех педагогов, которые руководят школьными спортклубами в новом учебном году предусмотрена дополнительная выплата. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 11,4 млн рублей, а размер выплаты будет рассчитываться исходя из отработанного руководителями клубов времени по этой дополнительной задаче – занятиям с ребятами», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ожидается, что мера поддержки позволит привлечь к руководству школьными спортивными клубами еще больше педагогов, которые будет активно вовлекать учеников в систематические занятия спортом.

Фото: https://gov-murman.ru