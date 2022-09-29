На дорогах Кольского Заполярья появятся новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

В рамках мероприятий комплексного плана по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области до конца 2022 года планируется установить 43 новых рубежа контроля соблюдения требований правил дорожного движения – 13 стационарных и 30 мобильных.

Дороги приводятся в нормативное состояние, что влечёт за собой увеличение скоростей движения. Как следствие – повышается тяжесть последствий ДТП. Практика показывает, снижение аварийности на отдельных участках дорог наиболее эффективно обеспечивается именно средствами автоматического контроля.

Камеры фиксации нарушений ПДД будут установлены в местах концентрации ДТП, на опасных участках дорог, в местах наиболее частого совершения нарушений ПДД. Нарушения скоростного режима, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора – именно эти правонарушения чаще всего совершают водители.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по состоянию на 1 сентября 2022 года на территории региона зарегистрировано 369 ДТП (–15% к 2021 году), в которых 29 человек погибли (–9% к 2021 году) и 468 получили ранения (– 13% к 2021 году).