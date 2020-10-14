На дорогах Мурманской области ожидается гололедица

В некоторых районах Мурманской области ухудшилась погода и были зафиксированы первые осадки в виде мокрого снега, ближайшей ночью и утром в среду ожидается гололедица.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона напоминают автовладельцам о сезонной замене летних шин на зимние, а также необходимости тщательного соблюдения правил дорожного движения на трассах в осенне-зимний период.

«По последним прогнозам синоптиков ночью и утром 14 октября на трассах регионального и межмуниципального значения ожидается гололедица. Мы все должны понимать, что от нашей сознательности зависит жизнь не только нас самих, но и других участников дорожного движения, при резких изменениях погоды вероятность возникновения ДТП повышается. Каждый должен подготовить транспортное средство к снегопадам и гололедице, чтобы не провоцировать нештатные ситуации, – подчеркнул профильный министра Артём Гришин. – В этом году «Мурманскавтодором» заключено четыре контракта по круглогодичному содержанию региональных дорог на срок до 2022 года. Подрядчики обладают необходимыми материалами и техникой для эффективной работы».

Содержание автодорог в зимний период будет обеспечиваться более 100 единиц техники, в том числе комбинированными дорожными машинами, автогрейдерами, роторными снегоочистителями, бульдозерами, тракторами и прочими. Также заготовлен необходимый объем пескосоляной смеси и других реагентов.

«Сегодня на региональных трассах работает около 30 единиц техники, при ухудшении погоды подрядные организации это количество увеличат. Мы держим на контроле качество уборки, для нас главное – комфорт и безопасность людей», – отметил начальник «Мурманскавтодора» Денис Решетов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дорожники рекомендуют всем водителям избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, сохранять дистанцию, не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех технике. Пешеходам в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами.

При наличии замечаний к качеству уборки дорог областной собственности жители Заполярья могут позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу «Мурманскавтодора» 8 (8152) 214-070.