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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 11:00

На дорогах Мурманской области установлено 20 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

На федеральных и региональных дорогах Мурманской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установлено 20 новых рубежей контроля соблюдения правил дорожного движения – стационарных комплексов фотовидеофиксации.

Одной из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» является повышение безопасности дорожного движения. Помимо обеспечения комфортного и безопасного передвижения по дорогам, целью нацпроекта также является ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения дисциплинируют водителей при управлении автомобилем. При этом комплексы работают круглосуточно и в любую погоду.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, камеры установлены на участках федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»: км 1144+257, км 1394+050, км 1384+733, км 1382+810, км 1376+304, км 1531+673, подъезде к Североморску (км 6+078, км 24+600, км 23+950, км 32+200), подъезде к МАПП «Лотта» (км 0+400).

На региональных автодорогах: Умба – Кандалакша: км 81+193 (п. Колвица), км 94+777 и км 94+330 (п. Лувеньга); Мишуково – Снежногорск (км 37+800); на автоподъезде к Апатитам (км 10+395) и к Оленегорску (км 1+946).

Также новые камеры установлены на проспекте Ленина и улице Шмидта в Мурманске.

Новые комплексы будут фиксировать превышение скорости, движение по обочине, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, движение во встречном направлении, пересечение сплошной линии разметки и отсутствие ремня безопасности.

Поставку стационарных комплексов фотовидеофиксации выполнило ООО «ММК», а их содержание и обеспечение функционирования будет осуществлять ООО «НЦИ».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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