На дорогах Мурманской области установят более четырёх тысяч дорожных знаков
«Мурманскавтодором» заключён государственный контракт на установку недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области.
Контрактом предусмотрена установка дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на Г-образных опорах, 1.34.1(2) «Направление поворота направо малого радиуса», предупреждающие знаки: 1.11.2, 1.12.1, 1.22, знаки приоритета: 2.4, запрещающие знаки: 3.20, 3.21, 3.24, знаки особых предписаний: 5.15.3, 5.15.5, 5.15.7, знаки дополнительной информации: 8.1.1, 8.2.1, 8.13.
Всего будет установлено 4217 дорожных знаков на 2532 стойках.
Работы по установке дорожных знаков будут выполнены на следующих автодорогах: - Мишуково - Снежногорск, Снежногорск – Гаджиево, объездная автомобильная дорога г. Североморск, Заполярный – Сальмиярви, Ура-Губа – Видяево, Никель – Приречный – «Лотта», Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, автоподъезд к РЛС, Кола – Зверосовхоз, автоподъезд к г. Оленегорск, автоподъезд к г. Апатиты, объездная автомобильная дорога г. Апатиты, Кировск – Коашва, автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, автоподъезд к г. Полярные Зори, Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла», автоподъезд к н.п. Пояконда, автоподъезд к с. Ковдозеро, автомобильная дорога Умба – Варзуга.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время подрядчик приступил к работам на автомобильной дороге Умба – Варзуга. Здесь будут установлены дорожные знаки 1.22, 1.34.1(2), 3.20, 3.21 в общем количестве 974 штуки на 460 стойках.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550172/#&gid=1&pid=1