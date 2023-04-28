На дорогах Мурманской области в 2023 году появятся новые стационарные комплексы фотовидеофиксации соблюдения правил дорожного движения

На дорогах Мурманской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во втором квартале текущего года появятся новые рубежи контроля соблюдения правил дорожного движения – стационарные комплексы фотовидеофиксации.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения – одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Цель проекта – не только обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, но и ликвидация мест концентрации ДТП, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В Мурманской области по результатам аукционов заключён контракт на поставку новых 20 комплексов фотовидеофиксации с ООО «ММК». Контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах Мурманской области заключён с ООО «НЦИ».

Стационарные комплексы фотовидеофиксации будут установлены по согласованию с органами ГИБДД в местах концентрации ДТП и потенциальных аварийно-опасных участках.

Фото: https://gov-murman.ru