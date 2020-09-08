На дорогах работы близятся к завершению, впереди асфальтирование тротуаров

В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по асфальтированию проезжей части ул. Сафонова и ул. Ушакова.

Общая площадь асфальтобетонного покрытия составила 16 тысяч кв. метров.

Работы близятся к завершению. Процент выполнения работ на объекте по ул. Сафонова составляет 85%, а по ул. Ушакова 79%.

– Приёмка выполненных работ будет произведена после отбора проб асфальтобетонного покрытия с привлечением специалистов и лаборатории. Гарантийный срок для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров составляет 4 года – рассказал Олег Шаров, начальник отдела комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.