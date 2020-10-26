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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 13:35

На дорогах региональной собственности в зимний период будет работать более 100 единиц уборочной техники

В рамках оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин доложил губернатору об уборке улично-дорожной сети в зимний период.

Подрядными организациями «Мурманскавтодора» содержатся 2012,11 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, из которых более 1800 км содержатся в накате и обрабатываются фрикционными противогололедными материалами, остальные – в безнакатном состоянии, что подразумевает использование комбинированных и химических реагентов.

«Содержание автодорог в зимний период будет обеспечиваться более 100 единицами техники, в случае возникновения сложных погодных условий будут мобилизованы дополнительные мощности. В работе находятся комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, бульдозеры, тракторы и прочие, – рассказал Артем Гришин. – Также заготовлен необходимый объем песко-соляной смеси и других реагентов. Контроль за качеством уборки трасс региональной собственности осуществляется «Мурманскавтодором».

В этом году «Мурманскавтодором» заключено четыре контракта по круглогодичному содержанию региональных дорог на срок до 2022 года: территория области разделена на четыре зоны по географическому принципу. Подрядчики обладают необходимыми материалами и техникой для эффективной работы.

«На территории Мурманской области протяженность трасс федерального значения составляет более 570 км. В круглосуточном режиме на них работает порядка 35 единиц техники, в том числе от 13 до 22 комбинированных дорожных машин. Последствия снегопадов и скользкость устраняются в нормативные сроки – шесть и пять часов соответственно, – рассказал директор филиала – заместитель начальника Упрдор Кола Андрей Аляпкин. – На наших объектах работает восемь информационных табло, на которых своевременно размещается уведомление об ухудшении дорожной ситуации и погодных условий. Планируется установка еще четырех подобных конструкций с метеостанциями».

На дорогах региональной собственности в 2020 году были также установлены первые информационные табло для оперативного оповещения жителей и гостей региона.

«Хочу обратить внимание на необходимость очень жесткого контроля качества уборки снега и уборки дорог на территории нашей области. Для того, чтобы минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий, необходимо, безусловно, очень внимательно следить за тем, как убираются наши дороги, – подчеркнул Андрей Чибис. – И я хочу обратиться ко всем нашим автомобилистам: будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим. От вашей дисциплинированности зависят жизни других людей».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, при наличии замечаний к качеству уборки дорог областной собственности жители Заполярья могут позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу Мурманскавтодора по телефону 8(8152) 21-40-70.

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